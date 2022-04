_0_ POWER _0_

Basée à Lyon depuis plus 1996, POWER est spécialisée dans la conception et le développement de sites internet, bases de données et logiciels métiers sur-mesure. La société POWER a construit son expertise sur 3 pôles stratégiques:



- la conception & le développement de sites internet;

- la conception & le développement de logiciels et bases de données;

- la formation.



Notre expertise réside tout particulièrement dans notre capacité à savoir associer et interfacer vos outils de gestion avec vos outils et sites internet afin de vous permettre d'améliorer vos process et votre organisation, de vous différencier vis à vis de la concurrence ou encore d'innover et de vous développer par la mise en place de services à forte valeur ajoutée.



Notre vocation: Imaginer et développer les solutions informatiques adaptée aux besoins de nos clients: évolutives, performantes et communicantes !



EDITION DE LOGICIEL & BASES DE DONNEES

- Conception et développement de bases de données et logiciels métier sur-mesure ( CRM / GRC, GPAO, Gestion commerciale, ...) à partir de la technologie 4D (4ème Dimension / asp.net)

- Logiciel de développement économique: FICUS DevEco (www.solution-ficus.fr)

- Logiciel de gestion d'agences immobilières: Immo-Images (www.immo-images.fr)

- Logiciel de comptabilité: ComptUp (www.comptup.fr)

- Logiciel de gestion de cabinet d'expert comptable: TeamUp



CREATION DE SITE INTERNET

POWER a développer une expertise "métier" forte et propose ses compétences web pour accompagner ses clients

dans leurs projets de:

- Création de site internet / Refonte de site Web

- Création de site ecommerce

- Création de site web pour mobile

- Développement d'outil et services extranet

- Mise en place de plateformes web collaboratives

- Référencement et positionnement de sites internet

- Campagne de liens sponsorisés

- E-newsletter et emailing

- Réseaux sociaux

- Maintenance / webmastering de sites internet

- Hébergement site web et serveur dédié

- Dépôt / transfert / Gestion de nom de domaine (.fr, .eu, .com ,...)



FORMATION

Organisme de formation, POWER accompagne ses clients dans la mise en place de formation pour leurs collaborateurs sur les logiciels et outils informatiques qu'ils sont amenés à utiliser au quotidien (Word, Excel, Powerpoint, Indesign, illustrator, Photoshop, Flash, Dreamweaver, Acrobat, Filemaker, 4D, Access, AutoCAD ...)





