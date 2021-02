Abdelaziz.toumani@gmail.com



Responsable de maintenance de systeme et réseau informatique.



Au niveau professionnel :



Fort d'une expérience de plus de 12 ans dans le domaine maintenance informatique et support micro/réseau et de l'assistance aux utilisateurs, mes dernières expériences et celles en cours, m'ont permise d'acquérir et de consolider de bonnes bases en administration systèmes et réseaux informatique avec différents types de sociétés privés ou semi-publique opérant dans différents domaines d'activités et cela dans le cadre des contrats de maintenances avec ma société et à titre d'exemple :



-TelQuel (Presse Directe) (Magazine de presse)

-Finergy (Société de Bourse)

-RAFC (Régie Autonome des Frigorifiques de Casablanca ; secteur Public)

-Team Young & Rubicam (Agence conseil en Communication)

-Media Edge (Agence de Communication)

-AM Plus (Agence de Marketing opérationnel)

-Communes urbaines de Casablanca

Groupes d’écoles

…



Tout au long de mon parcours, j’ai collaboré avec différent interlocuteurs, directeurs, cadres dirigeants, employés, fonctionnaires, techniciens, Chefs d'organisme de réglementation etc…



Je me dois d'être polyvalent et de déterminer les priorités à court et long terme.

Alors que mes mission s’articule autour des axes suivants de ma société comme au profil de nos sociétés clinetes:

-Implémentation de nouveaux systèmes et solutions informatique,

- Proposer et mettre en place la politique de maintenance du parc informatique

- Assurer le bon fonctionnement et l'utilisation appropriée d'Internet, de l'Intranet et de la messagerie.

- Prendre en charge la micro-informatique et la bureautique au niveau matériel et logiciel,

-Mettre en place un contrôleur de domaine, un serveur de messagerie, un serveur de sauvegarde, un serveur de protection (Antivirus),

- Gérer les systèmes d’information en place et en assurer leur bon fonctionnement au quotidien,

- Répondre aux besoins des utilisateurs, mettre en place le support de premier niveau, gérer l'escalade des incidents,

- Ayant rôle de sensibilisation (support, voire formation) des différents acteurs de l'entreprise sur les problématiques sécurité,

- Gérer la formation des utilisateurs,

-Garantir un taux de disponibilité élevé de l'outil informatique,

- Assurer les relations avec les fournisseurs et les prestataires de services



Je sais m'adapter rapidement à tout nouveau changement d'environnement. Au sein de mon poste actuel, nous avons la volonté d'améliorer le système informatique et je participe pour cela aux projets, aux tests et à la mise en place de nouvelles architectures réseau du système d'information au de notre entreprise qu'au profil de nos clients.



Au niveau personnel :

Je suis encore célibataire



Mes compétences :

Maintenance informatique

It manager

Administration réseaux