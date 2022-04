Abdou RACHADI

Www.idmconsultants.com

Secteur : Conseil - Conseil, Organisation et stratégie

IDM Consultants International Development and Management.



Présent en France et à l'international, IDM consultants est votre Partenaire Qualité, Sécurité et Environnement et investissement au Maroc.



Notre équipe :



Des consultants et auditeurs qualifiés dans leur domaine de compétence et certifiés IRCA.

IDM Consultants vous accompagne dans vos projets :

- D'investissement au Maroc

-D'energie renouvelable au Maroc

- ISO 9001 : management de la qualité

- ISO 14001 : management de l'environnement

- OHSAS 18001 : management de la santé et sécurité

- ISO 27001 : gestion de la sécurité de l'information

- MASE UIC

- ISO 50001 : Energie

- CACES

-ISO 26000 RSE

-Evaluation Externe ANESM

-Coaching de performance et de stratégie de responsables de projets et de dirigeants

Localisation : NANTES - France



Mes compétences :

Consultant QSE

Auditeur QSE

Coaching professionnel

Evaluateur externe ANESM

Formateur consultant QSE

Accompagnement du changement

OHSAS 18001

Responsabilité sociétale des entreprises

International

Europe

Conseil

Ressources humaines

Stratégie d'entreprise

Export

Développement commercial

Audit