Adrien ZASINA

Ingénieur diplômé de l'ENSIAME, j'ai réalisé mes études dans le secteur automobile chez un équipementier.

Devenu consultant, j'ai réalisé une mission en Gestion de Projet ferroviaire chez un constructeur puis maintenant j'évolue dans la distribution spécialisée. Je souhaite enrichir mon parcours avec de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Animation de réunions

Coordination humaine / technique

Gestion de KPI (création et suivi)

Control : Plan de contrôle, Audit

Management transversal

Reporting interne et client

Planification (Excel/MSP/Doors)

Improve : 5S, Kaizen, Poka-Yoke

Define : AMDEC, diagramme des flux, QQOQCP

Measure : Histogramme Pareto, courbe de tendance

Analyse : Brainstorming, 5P et diagramme 5M

Conduite du changement

Suivi des livrables Projet

Traitement des problèmes qualité (méthode 8D)

Gestion de l'interface Client-Fournisseur

Management de la qualité

Assurance qualité