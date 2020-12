BIOGRAPHIE

web : http://www.alain-faure-en-peinture.com

mail : alain.faure89@wanadoo.fr

Collections privées : France – Italie – Suisse – U.S.A -

L'artiste partage son temps et sa peinture entre Bourgogne, Provence et Occitanie. Né en 1953 sur les bords de la grande bleue, il s’est imprégné des couleurs, senteurs et de tout ce qui compose l’environnement méditerranéen. C’est à l’âge de 9 ans rejoignant le département de l’Yonne qu’il commence à crayonner puis à peindre tout en dévorant des yeux la lumière de Van Gogh trouvée dans quelques livres. Plus tard il s’inspire de la peinture abstraite de Mondrian ( 1ère période "Les arbres" ), puis celle de Chagall et Rouault pour leurs travaux sur les vitraux et enfin celle de Vieira Da Silva pour son style très élaboré et géométrique. Remarqué par son professeur de dessin alors qu’il est au collège en classe de 6ème, il constitue son premier dossier artistique aux Beaux Arts d’Auxerre entre 1964 et 1967.Après la scolarité et le service militaire il entre dans la vie active mais continue durant toute sa carrière à peindre le soir, les week-ends voire pendant les vacances. Avec l’idée permanente d’apprendre et de maîtriser son art, en quête d’une voie et d’un style qu’il souhaite s’approprier, il décide dès 1972 d’approcher plusieurs ateliers aux disciplines multiples. C’est ainsi que pour mieux appréhender d’autres champs de compétences, il s’intéresse aussi pendant quelques années à l’histoire de l’art, puis durant trois saisons il pratique le croquis rapide de nu … « très bonne école d’humilité » explique-t-il. De 1983 à 2005 il s’investit dans le décor sur céramique et créé en parallèle un atelier d’arts plastiques (Le Grenier à Couleurs) qu’il anime de 2002 à 2005. Membre du bureau de l’Association des Amis des Arts de l’Auxerrois jusqu’en 2008, il est aujourd’hui sélectionné pour le Répertoire Officiel des Artistes au Who's Who Art Club International, Egalement adhérent du Conseil National Français des Arts Plastiques, il est fait Chevalier Académicien du Mondial Art Académia en 2014, puis Officier Académicien en 2018. Les médailles de Vermeil promotion 2014 et d’Or promotion 2016 lui sont décernées par l’Institut Européen des Arts Contemporains. Alain FAURE travaille l’aquarelle, l’huile mais surtout l’acrylique. Son style est le compromis de toute son expérience avec la volonté renouvelée de progresser vers le beau. Lorsque l'on lui demande de définir techniquement sa démarche artistique il répond simplement et en synthèse qu'il s'agit d'une peinture conceptuelle moderne.



Mes compétences :

Sculpture

Artiste peintre

Paysages

Peinture Acrylique

Aquarelle

Peinture à l'huile

Peinture

Design