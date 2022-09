Alain NÉEL

MANAGEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION



- Management International & Coordination transverse

- Professionnel du changement ayant vécu 2 fusions

- Management opérationnel et grands projets

- Etudes et Réalisations d’applications de gestion

- Expérience de la plupart des domaines fonctionnels



Au cours des 20 dernières années pratique de Groupes internationaux :

- Utilities : Veolia, Lyonnaise des eaux

- Industrie de grande consommation : Kraft Foods et Philip Morris

- Grande distribution : Promodès, Carrefour

- SSII : ADP-GSI

- Assurance : Mondial Assistance



Quelques expériences :

- Coordination informatique du projet de redécoupage géographique de Veolia

- Participation à la Création d’une Start-Up pour ADP/GSI Europe

- DSI pays émergeants de Carrefour Europe (7 pays, 100 informaticiens,)

- Coordination du projet international SAP de gestion financière de Promodès

- Réorganisation du département Informatique Philip Morris France (25 personnes)



Mes compétences :

Back Office

Coordination

Distribution

ERP

front office

Industrie agro alimentaire

Informatique

International

Manager

Microsoft CRM

SAP

SAP ERP

SCM

Stratégie

Conseil

ITIL

Gestion de projet

Industrie

Management