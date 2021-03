Alain PEROT

Spécialiste du marché espagnol et latino-américain.

Développeur d'affaires Services et IT Solutions.



J'interviens et participe à la création et au développement de filiales ou agences de sociétés européennes sur le marché espagnol.

Exemple : ai monté et lancé à Madrid l'agence espagnole d'une société de progiciels "Lease and Loans" grands comptes banques et industries, filiale de General Motors.



Compétences :

- Lancement de Business Units et entités en Europe dans le domaine des Services & IT Solutions.

- Spécialiste du marché espagnol et latino américain.

- Ventes de services.

- Vente de solutions informatiques.

- Management d'équipes pluridisciplinaires.

- Développement des relations partenaires.

- Audits d'activités commerciales et d'implémentations de systèmes IT dans des contextes de changement et de développement commercial.

- Formation au Management et à la négociation commerciale.

- Résultats significatifs.



Langues : trilingue espagnol, anglais et français. Russe (bonnes notions).

Formation : Institut Supérieur du Commerce de Paris (Bac +5), DUT Sorbonne.



