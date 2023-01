Alain TOULZA

Bonjour



Riche de multiples expériences dans la grande distribution GSB et GSA

A mon compte comme Indépendant

et aujourdhui dans la fonction publique dans un service technique .





Mes compétences :

Managériale, Logistique, Commerciale, Pédagogique, Technique

Maîtrise des différentes techniques de vente (plus de 15 ans dexpériences en vente) et de la gestion de conflits.

Aptitude à gérerune structure (merchandising, stocks, achats, suivi clientèle, suivi du CA, des objectifs qualitatifs et quantitatifs).

Aisance dans les relations publiques (facilité à développer et entretenir des liens de longue durée avec les différents interlocuteurs).