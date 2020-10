Conseiller immobilier dans lYonne, expert du secteur de Sens et de ses alentours, je suis à votre service et vous accompagne dans vos recherches d'achat de résidence principale ou secondaire, ainsi que dans vos projets de vente immobilière.



Mettre tout en oeuvre pour vendre votre bien rapidement et au bon prix, le mettre en valeur grâce à des photos et des vidéos de visite virtuelle 360° de qualité, une estimation sérieuse avec des logiciels adaptés, la parution de l'annonce sur les principaux portails immobiliers ainsi qu'une remontée régulière vous permettant d'être toujours visible en première page, et un suivi de vos visites vous permettant de connaitre le retour des acheteurs sur votre bien.



Gage de confiance et de sérieux, aujourd'hui I-particuliers est le seul réseau de mandataire Français partenaire en international et implanté chez nos voisins Suisses.



Confiez-moi votre projet immobilier afin de vous accompagner pour le concrétiser rapidement.



Votre conseiller en immobilier



Alessandro Rossi

Mail: a.rossi@i-particuliers.com

Tél : 06 58 79 11 32

