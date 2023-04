Alexandra JOUSSE

Forte de dix années d'expérience dans la fonction administrative, j’ai exercé de nombreuses activités, qui m’ont permis de développer différentes compétences relatives à ce type d'emploi. J’ai ainsi pu démontrer mes capacités d’initiative et d’organisation, ainsi qu’une certaine autonomie. Rigoureuse et organisée, je mets tout en oeuvre pour m'intégrer rapidement à l'équipe et au poste qui m'est proposé.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet