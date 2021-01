Bonjour,



je me présente Alexandre Thiaw,



Diplômé depuis octobre 2014 de 2 MASTERS "Business"(ICL Lyon) et "Management de l'information Stratégique (MIS) à SCIENCES-Po Aix(300 crédits ECTS Validés). Durant ce dernier master, j'ai réalisé un mémoire sur le Marketing viral. Je suis par ailleurs un spécialiste du marketing digital!



Encore tout recemment(10/2019) chargé de Communication/Marketing à l'EPACS école d'enseignement supérieur au Sénégal.

De retour en France après ces 4 années enrichissante d'experiences je recherchais des opportunités de carrière en France dans le domaine du marketing digital ou Community management en région ARA pour développer l'image des entreprises.



Je suis aussi très polyvalent grâce a mes compétences en commerce marketing digital/marketing produit/communication mais j'en ai aussi des compétences en immobilier.



Depuis Juillet 2020 je suis d'ailleurs devenu Conseiller immobilier indépendant et autoentrepreuneur au sein du reseau Optimhome(34).Je suis mandataire immobilier c'est à dire je pet en relation des vendeurs et des acheteurs de biens immobiliers pour lequel j'ai des mandats sur Chambéry et son agglomération!