Ali SERPENGUZEL

Actuellement, Ali Serpengüzel est professeur de physique, fondateur et principal chercheur du laboratoire de recherche en microphotonique de l'Université de Koç, où il poursuit activement ses recherches sur les applications photoniques des résonateurs de la microsphère en mettant l'accent sur la photonique sur silicium et la photonique à cristaux liquides.



Ali Serpengüzel a largement contribué à la spectroscopie laser linéaire et non linéaire de microcavités diélectriques à facteur de qualité élevé. Les travaux sur la diffusion Raman stimulée dans les microgouttelettes ont conduit aux premières publications sur la diffusion Raman stimulée dans les pulvérisations. Ces techniques sont utilisées afin de comprendre les caractéristiques des sprays.



Il a également participé à des travaux pionniers sur le couplage des microcavités diélectriques aux fibres optiques. De telles microcavités diélectriques sont à létude en tant que filtres et dispositifs antipollution de canaux dans les circuits intégrés photoniques (PIC). D'autres travaux ont inclus l'étude du laser induit par absorption d'un et deux photons dans des micro-gouttelettes. Des travaux de recherche supplémentaires ont principalement porté sur les dispositifs photoniques à base de silicium amorphe et de lasers à diodes à semi-conducteurs à cavités couplées, ainsi que sur des études fondamentales des niveaux donneur-accepteur dans les semi-conducteurs en couches.



Les recherches ont porté sur la technologie de croissance de diélectrique multicouches et de miroirs métalliques pour moduler la luminescence du silicium amorphe dans la région visible du spectre optique. Il a également contribué au développement de dispositifs à semi-conducteurs électroluminescents à électrons chauds basés sur la microcavité.



