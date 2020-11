Aliénor VERNAY

Diplômée de l'ENSCI de Limoges, je suis ingénieure matériaux avec une expertise dans les céramiques, verre, revêtements de surface et conception mécanique.



En plus de mes stages, je possède une première expérience professionnelle en tant qu'ingénieur R&D en VIE chez AGC Glass Europe.



Je recherche des postes d'ingénieur matériaux, en R&D, bureaux d'études ou process. Je suis mobile sur la France et ouverte à différents secteurs (verre, céramique, peinture et émaux, bâtiment, nucléaire, transport, automobile, métallurgie, art de la table...).