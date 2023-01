Aline LEJEUNE

Depuis 15 ans dans différents domaines des RH : recrutement, formation,emploi pour des missions d'ingenierie, d'accompagnement et de conseil, de conduite de projets puis de management/direction de service.

Mes forces et mes valeurs résident dans mon goût et ma facilité à piloter des projets en réseau, autant pour des acteurs privés que publics pour évaluer, bâtir et développer.



Mes compétences :

Formation initiale et continue

Bilans de compétences

Réseau

Recrutement

Accompagnement

Orientation professionnelle

Outplacement

Ingénierie de formation

Conduite de projet

Psychologie du travail

Risques psychosociaux

Conduite du changement

Travail en équipe

Analyse des besoins

Rédaction

Pédagogie

Communication

Validation des acquis de l'expérience