Almédia FRANCE

Besoin d'outils ludiques pour la formation de vos collaborateurs, de jeux publicitaires pour promouvoir votre marque, ou tout simplement d'un serious game ? Découvrez comment nous pouvons répondre à vos besoins.



Depuis sa création en 2009, Almédia répond aux problématiques de formation et d'éducation à travers l'usage du jeu vidéo.



Nous travaillons dans des domaines variés tels que la formation professionnelle, l'éducation, le tourisme et la promotion événementielle.



En combinant les domaines du jeu vidéo et de l'illustration, nous avons pour philosophie de place l'image animée au centre de notre processus de création.



Notre expertise nous permet d'assurer la production d'un jeu de sa conception à sa diffusion, comprenant notamment l'écriture du scénario, la bande originale, les illustrations, le développement, le web et la communication.



Mes compétences :

Business games

Ludicisation

Newsgames

Amélioration de l'apprentissage

Advergames

Langue étrangère

Ludification

Jeu en entreprise

Learning games

Serious Games

Gamification