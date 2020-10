Diplômée depuis 15 ans, j'ai pu exercer et acquérir des compétences nécessaires pour ce poste, notamment en médecine, cardiologie, orthopédique, urologique et viscérale.

Et récemment, en soin de suite et réadaptation où j’ai eu l’opportunité de développer mes capacités et d’élargir mon domaine de compétences.



Autonome, polyvalente, sérieuse et volontaire dans mon travail, je serai enchantée de mettre mes compétences au service d'une équipe professionnelle.