Anne BRODKOWSKI

Chargée de projets informatiques et organisationnels dans les domaines :

- RH,

- intranet et communication interne,

- outils collaboratifs et

- GED en particulier.

Les projets sont pilotés en mode gestion de projet (expression de besoins, cadrage des enjeux et objectifs, contraintes juridiques et réglementaires, gestion des ressources et budgets, phases prioritaires, suivi des plannings, recette des livraisons, conduite du changement et communication).

Les projets menés depuis plus de 20 ans ont été un levier de réussite des projets stratégiques de l'entreprise.

J'ai accompagné la démarche de certification ISO 9001 en devenant auditrice interne qualité pendant 8 ans.

Mes qualités d'écoute m'ont permis de proposer des organisations efficientes appuyées par le développement d'outils adaptés. Mon sens critique a permis de simplifier les procédures et déployer les bonnes pratiques.



Mes compétences :

Analyser et améliorer les performances

Amélioration continue

Conduite du changement

Analyse de données

Audit qualité

Gestion de projet