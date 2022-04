Antoine GUSTIN

Actuellement chef de projets au sein de l’agence BURGEAP Sud-Est, j'effectue des missions de maîtrise d'œuvre complète relatives à des travaux de réhabilitation ou de création:

- d'ouvrages de rétention de collecte et de transfert des eaux pluviales,

- d'ouvrage de collecte et de transfert des eaux usées,

- d'ouvrage de stockage de déchets non dangereux (ISDND),

pour le compte de collectivités et d'industriels.



J’effectue également des missions de MOE pour des travaux de démolition, de désamiantage et de retrait du plomb.



Mes compétences :

AEP

Assainissement

Eau Potable

Eaux usées

Environnement

Maitrise d'oeuvre

MOE

Station d' épuration

Voirie et réseaux divers

Marchés publics

Amiante

Déchets