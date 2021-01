Antony GLAZIOU

Une quinzaine d'années d'expérience en Business Development et Web-marketing. "Expert" (= "qui a acquis une grande habileté par l'expérience, par la pratique") de l'usage du digital dans l'entreprise. Ressource externalisée pour assumer des fonctions de Business Developer (pour développer et mettre en œuvre les opportunités de croissance de l'entreprise), Product manager (pour prendre en charge le développement de nouveaux produits, de la vision à la roadmap en passant par la définition des fonctionnalités et du design, et la gestion du tout), Chief Data / Marketing / Digital Officer (pour accompagner la transformation digitale de tout type d'organisation)



Mes compétences :

Marketing

Publicité

E-commerce

Sens de la communication rédactionnelle

Pratiques SEM (SEO/SEA/SMO)

Aptitudes relationnelles

Maîtrise des méthodes et outil de Web-marketing

Curieux, passioné et créatif

Sens de l'organisation

Intranet / extranet

Gestion de la relation client (CRM)

Sens de la communication