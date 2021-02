Armelle WALTON

Après 11 années d'expérience dans le domaine des produits laitiers frais àcaractériser de micro-organismes (principalement des bactéries lactiques), réaliser des essais au laboratoire ou en industriel,adaptater des protocoles selon les normes en vigueur, et réaliser des audits qualité; je suis actuellement Assistante de recherche en Microbiologie dans une société de recherche en Pharmacie.

Mon sens de l'organisation, ma rigueur, ma motivation, ma flexibilité et mon esprit d'analyse contribuent à la qualité de mon travail. Ma curiosité et ma détermination participent favorablement à la réussite des missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Fermentation

Microbiologie

Pharmacie

Produits Laitiers

Recherche

Recherche et Développement