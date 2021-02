Arnaud GUEGANTON

A la recherche d'un challenge intéressant dans l'univers de l'Export dès Septembre 2020 !



Ayant évolué dans plusieurs pays (Australie, Mexique, Chine, Espagne), je dispose aujourd'hui de solides compétences pour travailler dans l'univers du Commerce Extérieur.



Fort d'une formation MBA INTERNATIONAL BUSINESS & DEVELOPMENT, je suis désormais enclin à partager mes compétences au sein d'une structure dynamique.



Bénéficiant également d'expériences dans différents secteurs , je possède de solides connaissances commerciales, relationnelles et organisationnelles.



Parlant couramment Anglais et Espagnol et ayant des notions en Chinois, je suis aujourd'hui à l'écoute de toute proposition sérieuse dans le secteur de l'import-export..



Mes compétences :

Commerce international

Import-export

Marketing

Prospection commerciale

Contrôle qualité

Customer Relationship Management

Incoterms

AS400