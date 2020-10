Arnaud LASSERRE

Cadre de santé FORMATEUR à l'IFSI du CHRU.

Formateur en IFSI et IFA.je participe à l'enseignement de l'AFGSU.Je suis réaffecté sur l'IFA à 50% du temps comme coordinateur pédagogique. Je suis à présent officier du service santé des Armées sur l'antenne du 2 ème RIMa comme cadre de santé. Je suis titulaire d'un DU de Médecine de Catastrophe, et d'un DU de simulation en santé. spécialiste caisson hyperbare.Contactez moi si mon profil vous interpelle, je suis trés ouvert et surtout prêt à bouger.

Cadre de Santé j'ai mon Diplôme de Cadre de Santé et un master 1 en science de l'éducation



Mes compétences :

Formateur

Pédagogie

Infirmier

Sociologie

Rugby

Coaching

Secours d'urgence

Combattif

E-learning

Écoute et générosité

Management

Secours incendie

Organisme de formation