L'entreprise ATH Expertises a été créée en 1993, il y a aujourd'hui 23 ans. Reprise il y a 10 ans par Jean-Louis REULAND, fort de 27 ans d'expérience comme contrôleur de gestion, chef comptable et directeur administratif et financier, et son épouse, Marie-Thérèse LANCE-REULAND, architecte DPLG, l'entreprise ATH EXPERTISE ET CONSEIL a élargi son domaine d'intervention et intervient aujourd'hui sur 2 activités :

- ATH Expertise Immobilière : http://ath-expertise-immobiliere.fr

- ATH Formation Conseil : http://ath-formation-conseil.fr



Les missions principales d' ATH Expertise Immobilière sont les suivantes :

- évaluations valeur vénale de biens immobiliers,

- états des lieux de location,

- diagnostics immobiliers,

- diagnostics d'accessibilité,

- certifications de surface Carrez,

- réceptions de chantier.





Les missions principales d' ATH Formation Conseil sont les suivantes :

- conseils en gestion

- formations en comptabilité générale et analytique, en consolidation, en contrôle de gestion, en gestion de trésorerie, en finance, en droit des sociétés, en fiscalité, en paye, en création d'entreprise

- formations en urbanisme, en droit de l'immobilier, en techniques de construction, en pathologie du bâtiment et syndic de copropriété.





Riche de cette synergie de compétences et forte de leur bonne connaissance du tissu économique et immobilier de la Région Midi-Pyrénées, sur laquelle les responsables de l'entreprise sont implantés depuis 26 ans, ATH EXPERTISE ET CONSEIL répond avec professionnalisme aux multiples facettes des besoins de ses clients.



Notre société est enregistrée auprès de la DIRECCTE et du CARIF-OREF Midi-Pyrénées.

Elle bénéficie de l'agrément formation : 73 31 05204 31



Elle est adhérente de la Chambre Professionnelle du Conseil Midi-Pyrénées.



Mes compétences :

Recouvrement de créances

Finance

Fiscalité

Immobilier

Contrôle de gestion

Trésorerie

Expertise immobilière

Formation professionnelle