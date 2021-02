Audrey ACHER

Orthophoniste passionnée par le domaine oro-linguo-facial, j'ai réalisé un master et un doctorat sur la récupération de la parole post chirurgie de la cavité orale (langue, plancher, mandibule opérés suite à un cancer) et j'ai étudié les aspects fonctionnels, articulatoires et cérébraux (étude de la plasticité cérébrale).

Mon intérêt constant est d'améliorer la prise en soin de mes patients, je continue à me former régulièrement pour cela.



Mes compétences :

Parole

Echographie linguale

IRM fonctionnelle

Phonétique Clinique

Oro-linguo-facial

Cognition

Allaitement