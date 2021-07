Aurélie HASBROUCK

Dynamique, consciencieuse et réactive, je sais madapter à diverses situations. Mes expériences m'ont permis d'être confrontée à la réalité professionnelle et humaine lors de divers projets. A présent, je souhaite me reconvertir pour trouver un métier qui correspond davantage à mes attentes.



Mes compétences :

Pack office

Conduite de projets

Pilotage de la performance

Suivi indicateurs et performances

Organisation du travail

Rigueur dans le travail

Anticiper et gérer le risque

Adaptabilité

Bienveillance

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Réactivité

Transport de marchandises

Planification de projet

SAP

Chaine logistique

Pilotage des Flux

Analyse des besoins

Gestion des stocks

Ordonnancement

Relation fournisseurs

Management transversal

Lean management

Logistique industrielle

Analyse de données

Kaizen

Kanban

Analyse de risque

Force de proposition