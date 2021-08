Aurélie JAMBRO

Passionnée par les matières scientifiques, la finesse des manipulations et la rigueur quelles représentent, jai effectué une formation en alternance sur deux ans. Cette formation ma permis dobtenir un BTS analyse de biologie médicale à Nancy (54) tout en obtenant de l'expérience dans le domaine du laboratoire au plateau technique de Novescia Midi-Pyrénées à Toulouse (31).

J'ai complété ma formation au centre hospitalier de béziers où j'ai été habilité sur des secteurs acrédités.

Actuellement je suis technicienne en bactériologie au CBL à Narbonne



J'ai appris à utiliser les outils informatiques associés aux automates, à préparer les analyseurs, vérifier leurs fonctionnent à l'aide de contrôles et de calibreurs, gérer ses maintenances ainsi que ses éventuelles une pannes.

J'ai de l'expérience dans différents domaines comme la bactériologie, la biologie moléculaire, la biologie de la reproduction, l'immunologie, l'hématologie, le chimie et la biochimie.

J'ai de nombreuses compétences et je suis parfaitement polyvalente.



Si mon profil vous intéresse, vous pouvez me contacter au 0782275806 ou par mail : A.Jambro@Outlook.com