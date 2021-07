Aurélienne AGOSSAH

Je suis actuellement en poste en tant qu’ingénieur Amélioration et Méthodes Qualité dans le domaine de l’aéronautique. Je suis chargée de piloter le déploiement du projet de résolution de problème suivant la méthodologie groupe sur le site de Rochefort.

De réaliser et piloter la mise en place et le Plan d’Actions découlant du suivi statistique du produit final, conformément aux exigences client (MSA, MSP).

Je suis également responsable du suivi des performances Qualité internes (OQD/ DSPT/ Revue Industrie) et de décliner des objectifs clients en interne.



Mes compétences :

AQF

Audit

Développement durable

Environnement

Iso 14001

ISO 9001

Normes iso

Normes ISO 9001

Qualité