Awatif BENZID

Objectif : Exploiter la richesse de mes compétences techniques, mon dynamisme et mes qualités relationnelles pour faire aboutir des projets, ainsi que d’épanouir d’autres aptitudes dans un environnement dynamique et évolutif.



Mes compétences :

Système de management qualité

Gestion de projet BTP

Gestion de marché, domaine public

Résistance des matériaux

Voirie,réseau divers VRD

Calcul de structure métalique

Béton armé, Béton précontrainte

Géotechnique, mécanique des sols

Hydrologie et hydrogéologie

Matériaux de construction

Thermique de bâtiments

Dessin architecturale

Comptabilité génèrale, analytique

Etudes de prix

Attachements, décomptes

Révision des prix