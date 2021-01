Benjamin PASCAL

Direction de projets multi-secteurs et multi-technologies en intégration de systèmes (Build et TMA), Chiffre d’affaires jusqu’à 35 M€

• Pilotage des engagements contractuels et de la satisfaction client

• Elaboration des budgets, optimisation et amélioration de la rentabilité

• Projets sur plusieurs sites avec des équipes françaises et marocaines

• Organisation des équipes pluridisciplinaires de plus de 100 personnes

• Gestion des risques des projets et des opportunités commerciales

• Réponses à appels d’offres : organisation de la réponse, modèle d’engagement,

estimation de la charge, planning et budget



Directeur d’offre de services et animation d’un pôle de compétences

• Mise en place de l’offre Systèmes des Informations Géographiques (SIG) : définition de la stratégie, business plan, plan communication et marketing, recrutement de 15 personnes, plan d’innovation

• Stratégie de développement des comptes, qualification des affaires

• Rédaction des réponses aux appels d’offres : engagements, références client, offres

financières, opportunités commerciales, certifications

• Développement du réseau des partenaires Editeur : création des contrats de

partenariat, suivi mensuel des affaires, participation aux salons, formations



Management transverse

• Adjoint du directeur du département Transport

• Membre du comité de direction Transport puis Energie/Utilities

• Manager de carrière pour les chefs de projet et 50 ingénieurs spécialisés



Mes compétences :

Gestion de projet

direction de projets

Informatique