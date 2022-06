Benoit MONIN

Ex - Responsable informatique du Marché du Porc Breton et chef des ventes, j'ai repris à mon compte, la gestion intégrale du système de vente (Toute lélectronique de la salle : le système de vente (en salle de vente et à distance) : Les vendeurs (coopératives d'éleveurs), Les acheteurs (Principaux abattoirs du grand-Ouest de la France), Pouvant ainsi participer à la vente sur place ou à distance. C'est un marché aux enchères (dégressives) extrêmement rapide (parfois 55 000 porcs à vendre en 1h30.

Parallèlement, j'ai repris :

- Le site Web public du Marche du Porc Breton, l'extranet du marché qui permet aux abattoirs de consulter leurs achats/ventes) via internet par une connexion sécurisée (Authentification contrôlée).

- J'ai également mis en place un serveur Audiotel qui permet à tout appelant, via un numéro surtaxé, de prendre connaissance des résultats du marché, ainsi que du commentaire de marché, enregistré vocalement, le personnel du marché ne pouvant répondre à une quantité d'appels considérable.... surtout en temps de crise.....



Aujourd'hui, après un licenciement économique, liée à la conjoncture, je me lance dans la création d'une Eirl basée sur les technologies de géolocalisation (GPS), assez similaire à Google Maps, mais plus puissante, puisque les acteurs (commerçants,entreprises administrations, etc.. pourront communiquer leurs informations (opérations promotionnelles, déstockages, visites de lieux touristiques ou autres... via internet, ou bien par l'intermédiaire du GPS de leur véhicule...