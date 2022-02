Bertrand DELDIQUE

Bonjour Madame, Monsieur,



Je suis un homme de terrain et j'ai un parcours professionnel atypique. Je suis pilote en matière de maintenance immobilière, travaux, suivi de chantier, services généraux, hygiène et sécurité, capable de bâtir un plan d'actions, mettre en oeuvre, réajuster, parfaire l'achèvement ; tout ceci dans le cadre d'un budget préalablement défini. Mon autre facette est la gestion de production avec une volonté de trouver des gains de productivité pour améliorer les prix de revient.



En complément, je voudrais ajouter que je suis aussi une personne habituée au contact, à la divulgation des informations réglementaires, j'ai aussi acquis une expérience dans le domaine de l'audit.



Enfin, ma carrière s'est construite dans divers secteurs tels que l'industrie (automobile ,ISO et HACCP) , la distribution, le milieu sanitaire.



Je vous présente aussi les formations que j'ai suivies:



-2006 : formation au règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP (VERITAS)

-2003 : formation Responsable Sécurité à l'APAVE de Lille.

-2000 : formation générale de base aux actions de prévention à la CRAM Nord Picardie.

-1999 : Diplôme d'auditeur interne ISO par la SOCOTEC.

-1999 : Diplôme d'auditeur interne HACCP par la SOCOTEC.

-1991 : Diplôme du B.T.E. de Responsable Organisation et Gestion de Production (formation continue).









Vous remerciant de votre lecture, je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



BDeldique

06/98/89/49/43

ou 03/62/92/23/61

deldique.bertrand@numericable.fr



Mes compétences :

Patrimoine immobilier

Maintenance

Travaux neufs

Logistique

Immobilier

Sécurité

Services généraux

Amélioration continue

5 S

Kanban

Méthodes de conception et de production

Gains de productivité

Maintenance multi services

Retail

Facility management

Gestion de la production

Multiservices

facilities

budgets

ISO 900X Standard

la cellule Maintenance

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Futures Operations

Facilities Management

