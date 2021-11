Boris POULLAIN (BORIS POULLAIN)

Ingénieur en sport automobile innovant et pro-actif, je sais dériver de problématiques physiques des solutions logicielles de pointe. Fort dune formation pluridisciplinaire, mon objectif est de développer des outils de simulation et danalyse de données efficaces pour simplifier le développement de systèmes complexes et rationaliser les prises de décision. Excelle dans la résolution de problèmes, la coordination de projets et ladaptation rapide à de nouvelles technologies, méthodes et compétences.