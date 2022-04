Brittia GUIRIEC

Ingénieur et scientifique de formation, je suis actuellement en Mastère Spécialisé Cybersécurité à l'IMT Altantique et CentraleSupélec (double diplôme). J'effectuerai mon stage de fin d'études chez de Thales Alenia Space, à Toulouse, sur la cybersécurité des segments sol satellite, d'avril à septembre 2018.



Forte de plusieurs expériences concluantes en tant que chef de projet dans l’univers digital et multimédia, je suis particulièrement intéressée par les fonctions de management du risque cyber et d'architecte SSI. Intérêt pour l'analyse de risque et l'analyse de la menace, la sécurité by design, la détection d'intrusion, l’audit et le conseil en sécurité des systèmes d’information. Attrait pour les secteurs du spatial et de la défense.



Excellentes qualités rédactionnelles.



Expérience grands comptes et institutionnels : Carrefour, Heineken, région Guyane, municipalités, personnalités politiques... (expert social média)



Expérience de l'international (Brésil, USA, Canada, Chili, Danemark, Italie, Allemagne, etc.) et connaissance des DOM-TOM (3 ans en Guyane Française).



#Cybersecurity #WebTech #AgTech #SpaceSystem #SocialMedia | Wide variety of businesses : non-profit organizations, local government agencies, key accounts, small businesses.



Mes compétences :

SSI

Aisance rédactionnelle

Développement web

Gestion de projet

Social media

Cybersécurité