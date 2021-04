Bruno LORENZO

J'ai travaillé ces dernières années dans différents secteurs d'activité, la Banque, la Musique, et la Data. j'ai acquis de solides expériences et une expertise dans le Marketing Digital en tant que chef de Projets MOA dans le domaine du Digital, de la "Data" en tant que Responsable Data Partenaires.

Je suis le collaborateur idéal, j'aime le travail en équipe, toujours souriant, empathique, de bonne humeur ! ceci est très important lorsque l'on travaille en Agilité. toujours rigoureux, force de proposition, ambitieux, respectueux des règles et de la hiérarchie.

Rencontrez-moi ! vous ne serez pas déçu(e).

Bruno



Mes compétences :

iOS

eCommerce

Microsoft Windows

Microsoft Office

Android

Omniture, Google analytics, Percolate

Back Office

Omniture

Microsoft Windows 8

Customer Relationship Management

Management (agence web, agence media, bakc office)

Pilotage de projets

Gestion de budget

CRM + développement outils de communication (Lead Gen, nurturing, SEO, SEA, SMO, SEM, ....

outils de reporting (Omniture, Google Analytics, Pecolate

e-commerce, Cashback, réseaux sociaux,

CMS : PrestaShop, Wordpress, Magento, Woocommerce