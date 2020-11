Camille DIOT

Passionnée par la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM), mon objectif personnel est de développer cette filière en France (que ce soit par la production agronomique, la transformation, la gestion de la qualité ou de l'approvisionnement).

J’œuvre notamment en liaison entre agronomie et phytochimie, pour atteindre des objectifs de productivité, de qualité et de valorisation de ces plantes utilitaires, aussi bien dans le domaine alimentaire, que dans les domaines de la cosmétique, de la pharmaceutique, tout en veillant à préserver les ressources naturelles.



Ingénieur Horticulture, orientée Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM), je suis actuellement en poste CDI - chargée de mission encadrement technique de la filière PAPAM à la Réunion. Je participe à développer les connaissances scientifiques et techniques (botaniques, agronomiques, phytochimiques) sur les plantes médicinales réunionnaises inscrites à la pharmacopée française, ainsi qu'à faire avancer leur mise en culture et la structuration d'une filière PAPAM.



Mes compétences :

Bureautique

Mobilité

Apprentissage rapide

Synthèse

Rigueur

Rédaction

Conduite de projet

Permis de conduire

Expérimentation agronomique