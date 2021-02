Camille TRANCHANT

De nature dynamique et spontanée, j'aime relever de nouveaux défis.

Etant empathique et pédagogue, j’apprécie aider mon prochain.

Mon enthousiasme et ma motivation facilite mon intégration au sein des équipes dans tous les environnements (particuliers, professionnels, fonction publique...)

Mon sens de l'humour et mon professionnalisme me permettent de me sortir de toute situation...



Ma devise : "Tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin".



Mes compétences :

Motivée

Création

Secretariat

Commerciale

Audit

Internet

Formation

Dynamique

Marketing