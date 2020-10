Carlos GAMARRA (GUAYAQUIL)

CompétenceS



Gérer les Techniques en matière financière, juridique et commerciale avec le système international WST

Assurer la maintenance des systèmes.

Connecter la Fibre Optique

Savoir organiser et décide.

Gérer service clientèle,

Résoudre des situations

Assurer la maintenance avionique, programmation basique dans le secteur aérospatial et aéronautique



Experience



2020 : Traduction de documents Tech temporaire

2020 : Daher Stage période de mise en application en Entreprise (deux mois)

2019 : Envoi Stage dimmersion dans lintégration aero pendent deux semaines (Toulouse)

2007-2018 Maintenance avionique, programmation (Amedus, Galileo ) logiciels (London)

2009-2017 : Oxfam manager, technique finance, juridique et commercial (London)

2003-2005 : IT Télécom Team log Maintenance des systèmes, Fibre Optical (Barcelona)

2003 : Stucom System programmation fibre optique débutant (Barcelona)



Formation



Formation de Français « langue étrangère de vie professionnelle » 2020-10-12 Toulouse F.L.E



ADRAR centre aéronautique CQPM intégrateur câbleur 2020 2019 Toulouse CQPM



Hammersmith and Fulham U. Airtac 3 and 5 Hammersmith 2014-2011 London Bac+3



Stucom, United States College T Telecoms Systems 2005- 2003 Barcelona Bac+2



Capitan Raul Ya bar Chimie et biologie 1996- 1989

Guayaquil Bac pro