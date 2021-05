Carole CANADELL

Fort esprit d'équipe, d'analyse, de performance et de qualité de service. Sens du contact. Pratique de l'anglais au quotidien, et de l'allemand commercial.

- Expériences en B to B dans les secteurs industriels, du négoce, des services, du recyclage, des produits bio, du TV-achat ;

- Goût prononcé pour la gestion de portefeuilles clients et de contrats,

- Gestion et coordination de projets ;

- Élaboration de politique commerciale et marketing (produits et prestations de services), de tableaux de bords, d'études de marchés ...

- A l'écoute de challenges dans les SERVICES aux entreprises

- Bénévole SPA (Société Protectrice des Animaux) encadrement Club Jeunes.



Mes compétences :

Piloter des projets ;

Etablir un plan de prospection et le mettre en oeuvre ;

Prospecter des marchés à l'export ;

Répondre à des appels doffres ;

Rédiger des modes opératoires pour des adhérents Réseaux ou des Filiales, des contrats clients ;

Coordination de projets de référencement, de partenariat ;

Suivre les obligations contractuelles ;

Animer des Réseaux de clientèle, des salons, élaboration de emailings, Phoning ;

Rédiger des courriers commerciaux ;

Organiser des participations à des salons commerciaux ;

Préparer des réunions commerciales et rédiger des comptes rendus ;

Définir des plans dactions ;

Collecter et analyser des données ;

Proposer des axes damélioration ;

Gérer des litiges ;

Gérer des commandes clients et fournisseurs ;

Rédiger des devis, Facturer ;

Développer des outils daide à la vente ; assurer le le back office de site internet ;

Elaborer et suivre des tableaux de bord ;

Sourcer et analyser les tendances des marchés.