Caroline DAYAN.

J'ai une expérience en comptabilité de plus de 25 ans.



Mon expérience professionnelle dans le secteur immobilier de plus de cinq ans mont permis au fil du temps d'avoir la responsabilité de la Gérance d'un portefeuille.

Passionnée par mon travail, je suis

Rigoureuse (Gestion du temps, gestion des priorités)

Compétente, autonome et fiable sont mes qualités.

Adaptabilité sur tous logiciels

Mon point fort : Savoir gérer les urgences. Connaissance de la comptabilité syndic06

Mon point faible : Perfectionniste (j'aime que les choses soient bien faîtes)

Jai un excellent relationnel aussi bien qu'avec les bailleurs qu'avec les locataires..

Ma recherche est un poste de comptable gérance autonome ; gestion complète dun portefeuille de 500 lots si plus avec laide dune assistante comptable pour les encaissements/Saisie des factures/Mise sous plis du courrier/Classements/Numérisation. Je privilégie la qualité qu'à la quantité.

Mon choix est une intégration en entreprise par un CDD, voire un CDI





Sur Progiciels :

ICS

GERCOP

LOGIQUE

SCANFACT

EGIDE/EVEN