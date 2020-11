Catherine ARCANGER

I. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Formatrice à l’Institut de formation Aide-soignant CH Laval



- Depuis le 27 août 2018 ;



Faisant fonction cadre de santé



- D’octobre 2016 à décembre 2017 : Faisant fonction de cadre de santé dans un service de chirurgie : orthopédique, viscérale, neuro chirurgie, ORL, OPH, (46 lits) Hôpital de la Renaissance Tchad ;

- Novembre 2014 à septembre 2015 : Faisant fonction de cadre de santé dans un service de soins de suite (24 lits) et dans une unité cognitivo-comportementale (10 lits), CH Laval (53).



Infirmière



- De février 2018 au 26 aout 2018, IDE en soins de suite à l’Unité 3 et, CH de Laval (53) ;

- De janvier 2009 à octobre 2014 : IDE en Soins de suite 8B, CH Laval ;

- De juin 2006 à décembre 2008 : IDE en Neurologie Cardiologie, CH Laval ;

- De novembre 2004 à mai 2006 : IDE en Neurologie, CH Laval ;



Référente plaies, cicatrisation



- De février 2018 à août 2018 : Référente plaies et cicatrisation sur le CH Laval ;

- D’octobre 2016 à décembre 2017 : Référente plaies cicatrisation et brûlures sur l’hôpital de la Renaissance Tchad ;

- De juillet 2014 à septembre 2016: Référente plaies cicatrisation sur le CH Laval ;



Enseignement



- D’octobre 2016 à décembre 2017 : dispense de cours sur les soins infirmiers à l’hôpital de la Renaissance Tchad

- De janvier 2015 à juin 2016 : dispense de cours de plaies et cicatrisations en IFSI et IFAS de Laval et Mayenne.



II. FORMATION





- 2020-2021 : Diplôme universitaire en Formation aux Méthodes Pédagogiques Innovantes en cours à Université de Bretagne Occidentale à Brest



- 2018-2019 : Attestation universitaire de Formation à la Simulation en Santé. Université d’Angers



- 2013-2014 : Diplôme Universitaire : plaies, cicatrisations, brûlures, Faculté de médecine de Nantes. Mémoire : La démarche éducative de l’infirmière hospitalière sur la prévention des ulcères veineux, en l’absence d’ulcère constitué, est-elle réalisée.



- 2004 : Diplôme d’Etat Infirmier, IFSI Croix Rouge de Laval



Travail de Fin d’Etudes : Le toucher dans la relation Soignant-Personne âgée dépendante.



Autre : Pianiste 7 ans De Conservatoire Rennes Ille-Et-V