Catherine Grigorian : ancienne comédienne de théatre à Marseille,Nice et Paris,j'ai pris comme pseudonyme "Kathy Greg" lors de mon premier rôle officiel: "Lucette" dans "Plus belle la vie",qui m'a permis de rentrer à l'Adami ,être inscrite au Bellefaye et commencer à exister dans ce domaine si difficile. Avec quelques courts-métrages à l'actif et des petits rôles dans des pubs (Renault Mégane et Martin Mystère).Mon site http://kathygreg.fr.cr comporte des bandes démos,des photos et un cv.Je désirerai intérpréter des rôles d'épouse où de mère avec beaucoup de sensibilité

et donner tout mon talent au service de la nôble cause du cinéma.J'attend les offres des directeurs de castings avec impatience et suis tout à l'écoute...

Amitiés

Kathy Greg

Tel. : 0663009402



Mes compétences :

Animation

Comédienne

Danse

Droit

Droit privé

Ecriture

Mime

Musique

Peinture