Catherine HABERT

Gestalt-thérapeute depuis 1995, membre titulaire de la Société Française de Gestalt, psychothérapeute (Adeli 310005707) j'accompagne majoritairement des adultes en séances individuelles.. Un professorat d'euphonie gestuelle (Lahore sama yoga ou yoga derviche) ainsi que l'initiation a différentes méthodes et surtout à la philosophie enseignées dans le cadre de la Libre Université du Samadeva (techniques psycho-énergétiques, psychologie essentielle, constellations familiales et systémiques, Tao To Qi...) m'ont permis d enrichir progressivement mon être au monde - donc ma posture thérapeutique - et accessoirement la mallette à outils que je peux mettre au service de votre mieux vivre avec vous-même et avec les autres.

PS Il m'est plus facile de gérer les mails que les appels téléphoniques, merci de votre compréhension et attention



Mes compétences :

Gestion du stress

Accompagnement au mieux vivre et au mieux être