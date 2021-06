Disponible à compter de juin 2021.

Après une expérience réussie de 18 ans au sein d une entreprise reconnue dans le secteur du BTP, je poursuis, depuis 2008 , mon expérience professionnelle par le biais de missions d intérim dans différents secteurs d'activités (BTP, industrie, énergie, bancaire, pharmaceutique, audiovisuel).



Je maîtrise le logiciel SAP (16 ans), ainsi que les outils bureautiques (word, excel, powerpoint) ; excellente expression orale/écrite, aisance relationnelle, facilité d'adaptation (équipe, fonctionnement, logiciels CRM internes), disponibilité, le sens du travail en équipe, discrétion/confidentialité et service/satisfaction client.



Je souhaite continuer à partager et parfaire mes connaissances et compétences professionnelles, en évoluant au sein d une entreprise choisie (contrat intérim / CDD/ CDI).



Au plaisir d'une prochaine collaboration réussie.



Non abonnée, je suis facilement joignable par mail : cathy_morin@hotmail.fr



Mes compétences :

Assistanat commercial

BTP

Fidelisation client

Polyvalence

Esprit d equipe

Gestion de la relation client

Secrétariat

Industrie

Pharma

Capacité d'adaptation

Appels d'offres

Maitrise du Pack Office

Gestion logistique

Conscience professionnelle

SAP (maitrise module SD)

Gestion voyages, agenda, meeting, mail, courrier,