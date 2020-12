Cedric MAGLIONE

18 ans d'expérience de la vente dont 8ans comme manager, Sur le terrain, animé d’une passion : « réussir à faire réussir ».



Après l'obtention d'un BTS Force de Vente, j'ai acquis 15 années d'expériences dont 12 sur le marché de la distribution alimentaire.

J'ai tout d'abord occupé des fonctions commerciales terrain en Boulangerie et RHF.

J'ai eu l'opportunité ensuite d'évoluer vers des postes à responsabilités comme Agent polyvalent avec la charge commerciale, production et Gestion pendant 3.5 ans puis commercial B2B en 2009 en intégrant le groupe Metro.

j'ai ensuite évoluer au poste de Chef des ventes avec en charge, de 10 à 17 commerciaux, un portefeuille grand compte et aide a la gestion des données FdV Nationales puis chez Coca-Cola European Partners comme Manager des Ventes Hors Foyers sur le secteur de Toulouse.

Actuellement en poste de chef des ventes chez Transgourmet.



J'ai développé au cours de ces différents postes de fortes capacités d'adaptabilité et d'autonomie.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Excel

Management commercial

Microsoft Office

Vente