Céline RODIER

Docteur en Pharmacie, j’ai 10 ans d’expérience en Intelligence et Affaires Réglementaires. J’ai occupé des postes à l’hôpital, en officine, industrie et consulting qui m’ont permis de comprendre les besoins et enjeux pharmaceutiques. Depuis 3 ans j’ai fait mes preuves en business development et stratégie pour des solutions réglementaires pour l’industrie pharmaceutique et développement d’une équipe d’analystes basés en Europe. Je mets à profit mon expertise pour monitorer, comprendre, communiquer les enjeux réglementaires et aider mes clients à se conformer aux dispositions spécifiques à leurs marchés. Créative, organisée, je suis orientée performance et satisfaction client par nature. Je suis habituée à évoluer dans un environnement global et multiculturel.



Mes compétences :

Professional Services

Affaires réglementaires

Pharmacie

Gestion de projets

Intelligence reglementaire

Business development

Management

Services

Stratégie

Marketing