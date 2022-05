Chloé CHAVEL

- Mon expérience en laboratoire de pharmacologie spécialisée m'a permis d'accroître mes connaissances dans le domaine de la validation de méthodes analytiques HPLC dans un contexte d'accréditation ISO 15189 d'un laboratoire de biologie médicale.

- Mon expérience chez Sanofi Pasteur Marcy l'Etoile en tant qu'apprentie ingénieur développement analytique, au sein de la plateforme Biochimie du département Analytical Research and Development Europe, a été l'occasion d'exécuter des analyses pour des produits intermédiaires et produits finis des vaccins en cours de développement (HPLC, tests simples) dans un contexte GMP. Cela m'a aussi permis de me former à l'utilisation de logiciel documentaire (GedoQ), logiciel de traitement des échantillons (SAP et PALMS).

J'ai également une expérience en qualification validation de systèmes informatisés / équipement chez Novartis.

Actuellement je suis consultante pour Sanofi en validation de systèmes informatisés à Lyon.



Mes compétences :

Chimie analytique

Qualité

Techniques d'analyses

Gestion de projets

Norme ISO17025

Norme ISO15189

GMP

HPLC

HSE

Logiciel SAP

R&D

Gestion de projet

Qualification

Empower

Biochimie

Bonnes Pratiques de Fabrication

ISO 17025

ISO 15189

Spectrophotométrie

Chromeleon