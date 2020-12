Le Cabinet AVANTAGE COACHING intervient dans 3 domaines d'expertise, la performance individuelle, collective et organisationnelle, le changement professionnel ou personnel et la compétence relationnelle. et accompagne le développement professionnel et personnel de ses clients (dirigeants, managers, collaborateurs, porteurs de projet...).



Cabinet AVANTAGE COACHING, Conseil en Management et Relations humaines.

Christhild HORRENBERGER (dirigeante, consultante, formatrice, coach) - 06 88 41 93 89 contact@avantagecoaching.com

www.cabinetavantagecoaching.com



Mes compétences :

Office 2010

Lotus notes

MS Navision

As 400

Luxe

Commerce international

Marketing

Coaching professionnel

Mode

Développement personnel