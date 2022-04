Christophe Bastioni MANCHE MÉCANIQUE PRÉCISION - MM PRÉCISION

Bonjour et Bienvenu à tous,



2M Précision est spécialisé dans la sous-traitance de pièces unitaires et petites séries sur les secteurs Aéronautique, Nucléaire, Médical / Laboratoire et Transports.



Notre structure de petite dimension nous confère souplesse et respect du client en terme de qualité et de délai en s’appuyant sur une équipe professionnelle parfaitement formée aux nouvelles techniques d’usinage.

En effet, notre parc machines se constitue d’un centre d’usinage 5 axes en continus, de 3 centres d’usinage 3-4 axes, 1 centre de tournage, 2 tours CN, 2 électro-érosion fil, 1 électro-érosion par enfonçage, d’une rectifieuse plane et une cylindrique.



Le management ISO9001 orchestre toutes les phases de notre gestion de projet : vous garantissant notre sérieux, notre transparence et une autorité extérieure d’évaluation.

Notre certification EN9100 vous garantie la fiabilité du produit. NAVIGABILITE & SURETE.



Je vous invite à consulter notre site webArray et je reste à votre disposition.



Téléphone : 02 33 56 95 51

Télécopie : 02 33 57 87 38

E-Mail : bastioni@2mprecision.fr

Site internet : http://www.2mprecision.fr





Activité(s):



Tournage, fraisage, ajustage, électro-érosion par fil et enfonçage, rectification plane, commandes numériques





Production habituelle:



Pièces unitaires, petites et moyennes séries, prototype, montage, outillage





Matières travaillées:



Usinage de tout acier , inox, aluminium, cuivre, plastiques, carbure, superalliage (Inconel, ...)





Agréments Certifications:



ISO 9001 V2008

EN9100 en cours





Clientèle:



Aéronautique, nucléaire (énergie et médical), agroalimentaire, maintenance industrielle, laboratoires, pharmaceutique, automobile, transport.





Interlocuteurs:



Chef d'entreprise: Christophe BASTIONI



Responsable Production: Yannick SEPTVANTS



Responsable Commercial: Christophe BASTIONI



Responsable qualité: Sylvie LETOURNEUR





Informations générales



Effectif: 6



Moyens de contrôle: colonne de mesure , projecteur de profil, moyens dimensionnels conventionnels, salle de contrôle dédiée



Moyens de levage: chariot élévateur 1T5



Equipements informatiques:

-CFAO MASTERCAM (DAO et CAO 3D filaire et surfacique)

-ERP Clipper,

-Gestion compta et cial CIEL





Principaux moyens de production:



1 centre d'usinage MAZAK, 5 axes continus 350 x 550 x 510



1 centre d'usinage MAZAK, 3 + 4ème axe numérisé 1050 x 530 x 510



1 centre d'usinage MAZAK 560 x 410 x 310



1 centre d'usinage MAZAK 1500x830x600 4ème axe numérisé



1 tour CN MAZAK ø250x400



1 tour CN MAZAK ø130x200 embarreur + récupérateur pièces



1 tour ø400x1100



1 fraiseuse 1100x700x450



1 électro-érodeuse à enfonçage 300x250x250



1 électro-érosion à fil 400x250x400



1 rectifieuse plane 500x250x300



