Christophe DANNEELS

Professionnel de l'Organisation, des Systèmes d'Information, du Numérique et de l'Accompagnement au Changement :

Pilotage des systèmes dinformation, du numérique et des budgets associés

Direction de programmes et de logiciels

Leadership et management de grandes équipes internationales et multiculturelles (150+)

Culture digitale

Expertise métier en assurances et maîtrise du transport, de la logistique et de lenseignement supérieur et de la recherche

Environnement éditeurs de solutions, ESN, entreprises et fonction publique