Christophe LEMICHEL

Mon expérience dans la distribution, particulièrement au sein de grandes surfaces de bricolage et du jardin, ainsi que ma détermination à atteindre les objectifs de l’entreprise sont mes qualités principales pour la réussite d’un nouveau projet. Celles-ci me permettent en effet d’impliquer chacun des membres de mon équipe et de les accompagner vers l’autonomie, dans un esprit de réussites collectives et individuelles. Car, dans cette conjoncture difficile, la communication et l’explication des objectifs fixés sont fondamentales afin d’assurer l’adhésion de chacun à leur accomplissement. C’est avec cette vision de mon métier que je me lance aujourd’hui à la recherche d’un nouveau challenge.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Management

Développement commercial

Marketing

Communication

Bricolage

Fédérer.